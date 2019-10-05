Spor edremit belediyesi güre - mersin üniversitesi 75-69

05.10.2019 21:13

Mersin Üniversitesi 75-69

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT(Balıkesir), (DHA)-

Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Lig ekiplerinden Edremit Belediyesi Güre, 2019-2020 sezonunun ilk maçında kendi evinde Mersin Üniversitesi'ni 75-69 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin ilk haftası ligin iddialı iki takımının maçıyla başladı. Edremit Belediyesi Güre, Mersin Üniversitesi'ni ağırladı. Edremit Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Edremit, 3 çeyreği de önde tamamladı. Edremit Belediyesi Güre, ilk periyodu Mersin Üniversitesi karşısında 17-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında pota altındaki etkili oyununu sürdüren Güre, ikinci çeyrekte farkı 7 sayıya kadar çıkardığı ilk yarıda 38-37 önde ayrıldı. Üçüncü çeyreğe daha hırslı başlayan ev sahibi Edremit Belediyesi Güre, farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Mersin Üniversitesi üçüncü çeyreğin sonuna doğru bulduğu sayılarla farkı 4'e kadar indirdi. Üçüncü çeyrek, 54-50 Edremit Belediyesi Güre'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Son çeyreğe 54-52'lik skor avantajı ile başlayan Edremit Belediyesi Güre, Mersin Üniversitesi'nin arka arkaya bulduğu sayılarla maç boyunca ilk defa 60-63 geriye düştü. Son 2 dakika dakikaya geride giren Edremit Belediyesi Güre, maçın son dakikasına 3 sayı ve oyun avantajıyla girerek seyircisine rahat bir nefes aldırdı.

Hücumda hata yapmayan Edremit Belediyesi Güre, konsantre ve dirençli oyununu skora da yansıtarak maçtan 75-69 önce ayrıldı. Maç sonunda, taraftar tarafından Körfezin Melekleri adı verilen kadın basketbolcular, maç boyunca tezahüratlarıyla yanlarında olan seyirciye koştu. Maç sonunda 8 numaralı formasıyla oynayan Deniz Aygül ise gözyaşlarına boğuldu. Aygül'ün babasının maç sırasında beyin ameliyatı olduğu ancak, ilk maçta takımını ve oyun arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.

Edremit Belediyesi Güre Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, 'Sezonun ilk maçını kendi sahamızda güçlü bir ekip olan Mersin Üniversitesi'ne karşı kazandık. Mutluyuz. Ben öncelikle bu maçımızda bizi yalnız bırakmayan Sayın Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'a, başkan yardımcılarına, yönetim kurulu üyelerime ve en önemlisi salonu dolduran Edremit halkına teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk yaşadık. Basketbol ve spor büyük bir heyecan. Ben Edremit'te, Edremitlilerin bu heyecana katkıda bulunup, yanımızda olmasında dolayı çok mutluyum. İnşallah bu takımı süper lige taşıyacağız. İnşallah Edremit' ve Edremit halkına daha büyük mutluluklar yaşatacağız? dedi.

Öte yandan ilk yarı sonunda taraftarlar, kulüp yönetimi ve oyuncular doğum günü olan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'a sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA