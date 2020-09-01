SPOR Denizlispor'da Sagal imzayı attı
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SPOR Denizlispor'da Sagal imzayı attı

SPOR Denizlispor'da Sagal imzayı attıVIDEO YOKDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) -SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

01.09.2020 23:27 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:35

SPOR Denizlispor'da Sagal imzayı attı

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Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) -

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da bulunan ve geçen sezonu Juarez'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu Angelo Sagal için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

İmza törenine Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Uğur Bağbaşlıoğlu ve Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan da katıldı. Şilili sol kanat oyuncusu Sagal, törende kendisini 2 yıllığına Denizlispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

SAGAL BİZE KATKI SAĞLAYACAK

Törende açıklamalarda bulunan Bağbaşlıoğlu, takımda görmek istedikleri bir futbolcuyu transfer ettiklerini belirtti. Nokta atışı bir transfer yaptıklarını kaydeden Bağbaşlıoğlu, Sagal takımda görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Kendisini uzun süredir takip ediyorduk. Nihayet mutlu sona ulaştık. 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Takımımıza direkt katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Umarım hep beraber iyi bir sezon geçiririz. Adaptasyon sıkıntısı çekeceğini düşünmüyoruz. Zaman gösterecek ama futbol sahada oynanıyor. Kendisinin Denizlispor'a level atlatacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Amacımız aidiyet duygusu yüksek bir takım oluşturmak dedi.

SÜPER LİGİ TAKİP EDİYORDUM

Angelo Sagal ise, Süper Lig'i daha önceden de takip ettiğini belirtti. Transferinin gerçekleştiği için sevinçli olduğunu ifade eden Sagal, Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kulübüme bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de kendi futbolumla kim olduğumu göstermek istiyorum. Özellikle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bunları yapabilirsem, ne mutlu bana diye konuştu.

ARKADAŞLARIMA DANIŞTIM

Transfer öncesi milli takımdaki arkadaşlarından Süper Lig hakkında olumlu referans aldığını kaydeden Sagal, Milli takımdan burada forma giyen arkadaşlarım var. Gary Medel, Enzo Roco, Junior Fernandes gibi arkadaşlarımla konuştum. Türkiye ile ilgili çok iyi şeyler anlattılar. Bu buraya gelmek için ekstra bir motivasyon oldu benim için. Çok güzel bir kente sahibiz. Geldiğimden beri herkes beni çok iyi karşıladı. Bu futboluma da katkı sağlayacak. Bu ailem ve benim için çok önemli. Adaptasyon sürecini hızlı geçirmek istiyorum. Hedefim Denizlispor ile en iyi noktaya ulaşmak ifadelerini kullandı.

SPOR Denizlispor'da Sagal imzayı attı

Kaynak: DHA

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