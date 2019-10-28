28.10.2019 19:24

SPOR Demir Grup Sivasspor'da hedef Başkent Akademi ve Denizlispor maçları

Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turundaki Başkent Akademi ve ligde oynayacakları Denizlispor maçlarında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda deplasmanda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Başkent Akademi FK ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapıldı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Perşembe günü kupa maçı oynayacağız. Eksiklerimizden dolayı yüzde 90 oynayan takım çıkarmak zorunda kalacağız. Ondan sonra da Denizli'ye geçeceğiz. Oradan puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak güçteyiz. Galatasaray maçında ortaya koyduğumuz oyunun biraz daha üstüne çıkarsak oradan da istediğimiz şekilde döneriz dedi.

Kaynak: DHA