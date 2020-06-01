SPOR Bursaspor 57'nci yılı yanan meşalelerle görkemli bir şekilde kutlandı
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SPOR Bursaspor 57'nci yılı yanan meşalelerle görkemli bir şekilde kutlandı

SPOR Bursaspor 57'nci yılı yanan meşalelerle görkemli bir şekilde kutlandıGürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Bursaspor Kulübü'nün kuruluşunun 57'nci yılı yüzlerce yanan meşale ile kutlandı, ortaya görkemli görüntüler çıktı.

01.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:42

SPOR Bursaspor 57'nci yılı yanan meşalelerle görkemli bir şekilde kutlandı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Bursaspor Kulübü'nün kuruluşunun 57'nci yılı yüzlerce yanan meşale ile kutlandı, ortaya görkemli görüntüler çıktı.

Bursaspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yılı görkemli bir etkinlik ile kutladı. 1 Haziran 1963 yılında kurulan yeşil-beyazlı kulübün yıl dönümü için taraftarlar, yüzlerce meşale yaktı. Taraftarların oluşturduğu renkli görüntüler büyük beğeni topladı.

BAŞKAN MESUT MESTAN: KURULUŞUMUZUN 57'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, 'Bursasporumuz 57 yıl önce 1 Haziran 1963 tarihinde, Acar İdmanyurdu, Pınarspor, İstiklal, Çelikspor ve Akınspor'un birleşmesi ile Türk spor tarihindeki yerini aldı. Türk futbol tarihinin akışını değiştiren ve bir sportif devrime ismini veren kulübün adıdır Bursaspor. Son senelerde yaşamış olduğumuz bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen sezon başında 'Yeniden Zirveye' diyerek koyduğumuz hedefe bizleri her koşulda destekleyen Büyük Taraftarlarımızın desteğiyle ulaşacağımıza inancımız tamdır. Kulübümüzün kuruluşunun 57. yıl dönümü kutlu olsun. Bursaspor Sen Çok Yaşa!" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

SPOR Bursaspor 57'nci yılı yanan meşalelerle görkemli bir şekilde kutlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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