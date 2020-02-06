: Spor burdur'da hentbol heyecanı

06.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:28

Burdur'da hentbol heyecanı

Mesut MADANBURDUR, (DHA)-

Burdur'da Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları başladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları start aldı. 9 Şubat pazar gününe kadar sürecek olan müsabakalara kızlarda Afyonkarahisar Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu, Antalya Nadire- Ali Oğuz Konuk Ortaokulu, Balıkesir Altıeylül Ortaokulu, Burdur Yardımsevenler Derneği Ortaokulu, Denizli Cumhuriyet Ortaokulu, Isparta Hızırbey Ortaokulu, Konya Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu, Muğla Profilo Marina Ortaokulu, Uşak Atatürk Ortaokulu; erkeklerde ise Afyonkarahisar Şehit Sami Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu, Antalya Mobil Ortaokulu, Aydın Gazipaşa Ortaokulu, Burdur Mehmetçik Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu, Isparta Bahçelievler Ortaokulu, İzmir Güzelcan Kardeşler Ortaokulu, Konya Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu, Muğla Türdü 100. Yıl Ortaokulu ve Uşak Ömer Bedrettin Uşaklı Ortaokulu katıldı.

Kaynak: DHA

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