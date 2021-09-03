Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinden Tekirdağspor Altyapısına Bilimsel Destek Yeni

Üniversitemiz Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tekirdağ ve Trakya bölgesindeki spor kulüpleri ve spor organizasyonlarına bilimsel destek vermeye devam ediyor.

Üniversitemiz Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tekirdağ ve Trakya bölgesindeki spor kulüpleri ve spor organizasyonlarına bilimsel destek vermeye devam ediyor.

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut CANLI tarafından planlanan ölçüm ve testlerde sporcuların sürat, çeviklik, denge, koordinasyon ve kuvvet özellikleri belirlendi. Aynı zamanda sporcuların futbol becerilerinin değerlendirildiği üç uluslararası test kullanıldı. Performans analizleri sonucunda Tekirdağ sporun altyapı antrenörlerine bilgiler verilip, performans artışına yönelik önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Tekirdağspor Başkanı Mülahim KURU, Altyapı Şube Sorumlusu Ertan KAVAS ve altyapı antrenörü Cesur ERTEMEL'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynak: Habermetre