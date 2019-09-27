27.09.2019 15:37

SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere moral telefonu

ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün başlayacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcularla telefonda görüşerek başarı dileklerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporculara destek verdi. Şampiyonada yer alan Atletizm Milli Takımı kafilesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, milli sporculara başarılar diledi. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde prova niteliği taşıdığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, Ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Türk halkının duaları sizlerle olacak ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sporculara zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek, İnşallah bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bizler de sizler gibi heyecanlıyız. Yüreğinizdeki azmi, heyecanı ve motivasyonunuzu başarıya dönüştürme anlamında önemli bir tecrübeye sahipsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONADA 20 MİLLİ SPORCUMUZ MÜCADELEDE EDECEK

2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil edecek. Atletizm Milli Takımı kadrosundaki sporcular şöyle;

KADINLAR

3000 metre su engelli Tuğba Güvenç, Özlem Kaya

Maraton Elvan Abeylegesse, Fadime Suna Çelik

Cirit atma Eda Tuğsuz

Gülle atma Emel Dereli

20 kilometre yürüyüş Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal

ERKEKLER

200 metre Ramil Guliyev

400m engelli Yasmani Copello

Üç adım atlama Necati Er

Çekiç atma Özkan Baltacı

Maraton Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse

4×100 metre Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev

20 kilometre yürüyüş Salih Korkmaz

İLK GÜN PROGRAMI

2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde piste çıkacak atletlerimizin bugünkü ise programı şöyle;

Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri - (Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç (Saat 18.55 ve 19.10)

Erkekler 3 Adım Atlama Elemeleri- Necati Er)

(Saat 19.25)

Erkekler 400 m. Engelli Elemeleri - Yasmani Copello Escobar)

(Saat 20.35)

Kadınlar Maraton - Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik)

(Saat 23.59)

Kaynak: DHA