SPOR Aydın Büyükşehir Belediyespor - OK Jedinstvo: 3-0

OK Jedinstvo: 3-0

Eşber OKAYER/ KUŞADASI, ( Dha ) -

SALON: Uğur İnan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xxx), Vlademir Stojanac (xxx) (Sırbistan)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Nicoletti (xxx), Güldeniz (xxx), Szakmary (xxx), Aslıhan (xxx), Ergül (xxx), Emine (xxx) Eylül (xxx)

OK JEDINSTVO: Tica (x), Jonjev (xx), Tamara Miljevic (xx), Kackarevic (xx), Maria Miljevic (x), Osmajic (xx) Medved (xx), Nedeljkovic (x), Milanovic (xx), Rodic (x)

SETLER: 25-19, 25-17, 25-15

SÜRE: 67 Dakika (22, 24, 21)

AYDIN Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliği yaptığı Kadınlar Voleybol Balkan Kupası finalinde Sırbistan ekibi OK Jedinstvo'yu 3-0 mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda oynanan maçın setlerini 25-19, 25-17, 25-15 kazandı. Aydın BŞB, birincilik kupasını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'un elinden aldı. Aydın ekibi bu sonuçla bu sezon CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya da hak kazandı. Aydın BŞB, Balkan Kupası'ndaki ilk iki maçında da Kosova ekibi KV Drita ve Romanya'nın CSO Voluntari 2005 takımını 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.