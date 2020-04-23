SPOR Anadolu Efes, 23 Nisan'ı dijital ortamda kutladı SPOR Anadolu Efes, 23 Nisan'ı dijital ortamda kutladı - Koronavirüs nedeniyle evde geçen günlerde taraftarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüren Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda çocuklarla birlikte kutladı.

SPOR Anadolu Efes, 23 Nisan'ı dijital ortamda kutladı

- Koronavirüs nedeniyle evde geçen günlerde taraftarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüren Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda çocuklarla birlikte kutladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü 23 Nisan Kutlaması'nda 200'e yakın çocuk katılımcının yanı sıra; başantrenör Ergin Ataman ile oğlu Sarp Ataman, kaptan Doğuş Balbay, Anadolu Efes'in sesi Mustafa Özben ve kulüp maskotu Çaylak da yer aldı.

Müzik, coşku ve eğlence dolu kutlama sayesinde minik basketbolseverler mutluluk dolu bir gün yaşadı.

ERGİN ATAMAN'DAN ÇOCUKLARA TAVSİYELER

Etkinliğe oğlu Sarp ile birlikte katılan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve onlardan gelen soruları yanıtladı. Ataman ayrıca sosyal izolasyon döneminde ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek için neler yaptığını anlatarak, minik katılımcılara bu konularda tavsiyelerde bulundu.

ERGİN ATAMAN ÇOCUKLARIMIZI İZOLASYON SONRASINDAKİ İLK ANTRENMANIMIZDA AĞIRLAYACAĞIZ

Ergin Ataman, kutlama sırasında çocuklara bir müjde verdi. Bu dönemde 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara seslenen Ataman, sosyal izolasyon dönemi sonrasındaki ilk antrenmanlarında çocukları ağırlayacaklarını ve 23 Nisan'ı bir kez daha hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Anadolu Efes Spor Kulübü 23 Nisan Kutlaması'nda herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyleyen Sarp Ataman, babasının koltuğuna oturarak bugünlük Anadolu Efes'in başantrenörü de oldu.

Sosyal izolasyon döneminde okuduğu kitapları katılımcılara öneren Sarp Ataman, kutlama sırasında en başarılı olduğu dersleri de katılımcılarla paylaştı.

DOĞUŞ BALBAY EVDE SPOR YAPMANIN ÖNEMİNDEN BAHSETTİ

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay da bu özel güne değer katan isimler arasındaydı. Kaptan, çocuklarla yaptığı sohbet sırasında; spor yapmanın ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde çok önemli olduğunu, özellikle de içinde bulunduğumuz günlerde bu iki konuya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu Efes Spor Kulübü, ilerleyen günlerde gerçekleştireceği yeni dijital etkinliklele birlikte taraftarlarıyla bir araya gelmeye devam edecek.

Kaynak: DHA