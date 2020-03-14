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SPOR Ahmet Dursun Seyircisiz oynamak Beşiktaş için avantaj

Ahmet Dursun: Seyircisiz oynamak Beşiktaş için avantaj"Karius kötü kaleci değil, sadece formsuz""Gerçek Ljajic bu değil""Beşiktaş olamazsa Başakşehir ya da Trabzonspor şampiyon olsun"Olgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ın eski golcülerinden Ahmet Dursun, "Koronavirüsten...

14.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:56
SPOR Ahmet Dursun Seyircisiz oynamak Beşiktaş için avantaj

Ahmet Dursun: Seyircisiz oynamak Beşiktaş için avantaj

"Karius kötü kaleci değil, sadece formsuz"

"Gerçek Ljajic bu değil"

"Beşiktaş olamazsa Başakşehir ya da Trabzonspor şampiyon olsun"

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN/ İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ın eski golcülerinden Ahmet Dursun, "Koronavirüsten dolayı maalesef derbi seyircisiz oynanacak. Beşiktaş tarafından bakıldığı zaman avantaj oldu. Çünkü, kendi taraftarınla, kendi stadyumunda oynamak her zaman itici bir güç oluyor ev sahibi ekip için. O yüzden Beşiktaş o taraftan rahatladı. Beşiktaş, şampiyonluk yarışına devam etmek istiyorsa kazanmak zorunda" dedi.

Milli takımın ve Beşiktaş'ın eski forvetlerinden Ahmet Dursun, yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Beşiktaş'ın mutlaka kazanması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Dursun, "Beşiktaş'ın kaybedeceği bir şey yok. Kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma. Galatasaray evinde oynuyor ama maalesef bu virüsten dolayı seyircisiz oynanacak. Beşiktaş tarafından bakıldığı zaman avantaj oldu. Çünkü, kendi taraftarınla, kendi stadyumunda oynamak her zaman itici bir güç oluyor ev sahibi ekip için. O yüzden Beşiktaş o taraftan rahatladı. Beşiktaş, şampiyonluk yarışına devam etmek istiyorsa kazanmak zorunda. Diğer taraftan Galatasaray'ın da kazanması gerekiyor. Beşiktaş'ın lider 9, Galatasaray ile arasında 6 puanlık fark var. Güzel bir maç olacak. Sergen ağabeyin de hücuma, kazanmaya yönelik bir kadro çıkartacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Geçen sene de yine Galatasaray derbisi vardı. Biraz defansif çıkıp, mağlup olmuştu Beşiktaş. Eğer ki Beşiktaş, doğru kadroyla, iyi mücadeleyle kaybederse kimse eleştirmez. Her şeyi yaptı olmadı, denir. Ancak kazanması gereken bir maça defansif çıkarsa sen kazanmaya gitmedin gibi tepkiler olur. Ama Beşiktaş, Sergen ağabeyin gelmesiyle beraber iyi bir hava yakaladı. Daha önce kazandıkları maçlarda bile pozisyon bulamıyorlardı. Ama şimdi baktığınız zaman bir maçta, son 10-15 maçta yakaladıkları pozisyon kadar pozisyona giriyorlar. Belki çok fazla gol atamıyorlar ama bir şekilde kazanıp, daha iyi futbol oynuyoruz. İnşallah Galatasaray maçında da futbol şansı yanında olur, Beşiktaş kazanır" diye konuştu.

"KARIUS KÖTÜ KALECİ DEĞİL, SADECE FORMSUZ"

Siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Alman file bekçisi Loris Karius'un derbide kilit oyunculardan birisi olacağını belirten Ahmet Dursun, "Kilit oyuncular genelde atan ve tutanlar olur. Beşiktaş'ta Karius ile ilgili çok eleştiri var. Karius'un da bu maçta güzel bir performans göstermesini umut ediyorum. Kötü bir kaleci değil ama formsuz. Kaleciler hakkında çok bir bilgimiz yok ama Liverpool'dan gelmiş bir isim. Belli kariyeri olan bir kaleci. Kötü bir kaleci dememiz yanlış olur, formsuz olabilir. Karius'un performansı çok önemli. Bunun yanında Burak Yılmaz ve yakın olan arkadaşların N'Koudou, Boateng gibi isimlerin performansları önemli. Boateng de mesela çok yaratıcı bir futbolcu. Ondan da çok güzel şeyler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK LJAJİC BU DEĞİL"

Beşiktaş taraftarlarının Adem Ljajic'ten beklentisinin yüksek olduğunu, karşılık alınmayınca da Sırp futbolcuya tepki gösterildiğini belirten Dursun, "Ljajic olayı da var. Oynar mı? Bazıları, oynasın, diyor. Geçen hafta gol attı, tribünlere bir işareti var. Beşiktaş taraftarları bir taraftan haklı. Neden haklı? Çünkü Ljajic'in ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyorlar. O performansı göstermesini istiyorlar. O performans gelmeyince de tepki gösteriyorlar. Ljajic bu değil. Gerçek Ljajic takımı gerektiği yerlerde tek başına götüren, 3 puanı aldırabilen, ya attığı golle ya da gol paslarıyla öne çıkan bir isim. Taraftar bunu bildiği için tepki gösteriyor. O da dolmuş olabilir. İstediklerini yapamadığı zaman bir futbolcu, biz de yaşadık aynı şeyleri, formsuz olabiliyorsunuz, işler istediğiniz gibi gitmiyor, böyle bir gol attığınız zaman da böyle şeyler olabiliyor. Bu golle birlikte biraz daha rahatladığını düşünüyorum. Oynarsa, Beşiktaş'a katkısı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ OLAMAZSA BAŞAKŞEHİR YA DA TRABZONSPOR OLSUN"

Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Ahmet Dursun, "Çok fazla takım var şampiyonluk yarışında. Bu da güzel bir şey. Ligin bir şekilde kalitesi ortada. Başakşehir'i kutlamak lazım, hem ligde hem de Avrupa'da gösterdikleri performans için. Trabzonspor öyle. Uzun yıllar sonra belki de en iyi kadrolarından birisi. Kaliteli bir kadrosu var. Sezon sonunda kimin ipi göğüsleyeceğini tahmin edemiyorum. Gönlüm Beşiktaş'tan yana ancak olamazsak Başakşehir ya da Trabzonspor alsın" dedi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
SPOR Ahmet Dursun Seyircisiz oynamak Beşiktaş için avantaj

Kaynak: DHA

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SPOR Ahmet Dursun Seyircisiz oynamak Beşiktaş için avantaj

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