SPOR A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçı için Belgrad'a gitti
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SPOR A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçı için Belgrad'a gitti

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçı için Belgrad'a gittiHüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT / SİVAS, (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Sivas'tan özel uçakla maçın oynanacağı Belgrad'a gitti.

05.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:46

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçı için Belgrad'a gitti

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Sivas'tan özel uçakla maçın oynanacağı Belgrad'a gitti.

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk sınavında Sivas'ta oynadığı Macaristan maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yapacağı gruptaki ikinci karşılaşma için sabah saatlerinde Sivas'ta konakladığı otelden ayrıldı. Takım otobüsüyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen ay-yıldızlılar, saat 11.00'de kalkan özel uçakla Belgrad'a gitti.

Milli kafilede sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş yer almadı. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, akşam maçın oynanacağı Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

SPOR A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçı için Belgrad'a gitti

Kaynak: DHA

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