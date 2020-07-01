SPOR 1928 Bucaspor Başkanı Aktaş 3'üncü Lig'den ilk 6'şar takım çıksın
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SPOR 1928 Bucaspor Başkanı Aktaş 3'üncü Lig'den ilk 6'şar takım çıksın

1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: 3'üncü Lig'den ilk 6'şar takım çıksınTekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce 18 Temmuz'da başlayacağını duyurup ardından...

01.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:20

1928 Bucaspor Başkanı Aktaş: 3'üncü Lig'den ilk 6'şar takım çıksın

Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren 1928 Bucaspor'un Başkanı Cihan Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce 18 Temmuz'da başlayacağını duyurup ardından oynanmamasına karar verdiği 2'nci Lig ve 3'üncü Lig hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon için TFF'ye bir öneri sunduklarını anlatan Aktaş, "TFF 3'üncü Lig'in ilk 6'sını 2'nci Lig'e çıkararak, TFF 2'nci Lig 3'üncü Grup oluşturarak üst lige hazır olan takımları memnun edip, bu süreci mağdur değil daha verimli bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Herkesin ortak fikri, alt liglere odaklanılması. İthal değil yerli futbolcu çıkarılmalıdır. Bu daha çok gence şans verilecek bir formüldür" dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ

2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nin kendilerinden aldığı dilekçeleri olduğu gibi TFF'ye sunmadığını söyleyen Cihan Aktaş, Birlik yönetimine tepki gösterdi. Aktaş, "TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'in tesciliyle ilgili TFF'nin verdiği bir karar var. Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili açıklama yapılmadı ve bu açıklama bekleniyor. Biz, iddiası olan takımların üst liglere çıktığı zaman da maddi ve manevi olarak bu ligleri kaldırabilecek takımların mağdur edilmediği bir süreç yaşanmasını istiyoruz. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği, tüm takımlarla, 'Ligler oynansın veya oynanmasın diye TFF bir yazı istiyor' diye bir diyaloğa geçti. Kulüplerin cevaben, 'Play-Off oynanacaksa liglerin oynanmamasına razıyız' dediği ve bunu dilekçeye döktüğü kısımda herkese bir kurnazlık yapıldı. Konu kısmına, 'Ligler oynanmasın yazın, alt kısma da talebinizi yazın' diyerek 79 kulüpten yazı aldılar. Bu dilekçeleri TFF'ye götürüp, 'Kulüpler oynamak istemiyor' dediler. Oysaki durum çok farklıydı" açıklamasını yaptı.

'TFF KANDIRILDI'

Birçok kulübün bu duruma tepki gösterdiğini ifade eden Başkan Cihan Aktaş, "Burada hem TFF kandırıldı, hem de bu kişiler istediklerine kavuştular. Bu kişiler, ilk 2 pozisyonunda olan ve düşme pozisyonunda olan insanlar. TFF'ye ve bize yapılmış bu durum, ciddi anlamda Türk futboluna zarar vermek üzere. Bu işe para ve zaman harcayanlar, moral ve motivasyon olarak çökmüş durumda. Düşmesi garanti olan takımlar ise '1 sene daha burada duralım' mantığında. Böyle olursa Türk futbolu ciddi anlamda zarar görecek. 2-3 takımın geleceğine bağlı olarak değil, Türk futbolunun geleceğine yönelik karar verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

'MADDİ VE MANEVİ ÇÖKTÜLER'

1928 Bucaspor Başkanı Aktaş, sadece TFF'nin değil imza atan kulüplerin de kandırıldığını yineleyerek, "TFF'ye gidip, 'Lig oynanmasın istiyorlar' diyerek resmen ülkeyi kandırdılar. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği, ülke futbolunu kandırdı bu süreçte. Yaptıklarına inanmıyoruz. Futbolcularla da konuşuyoruz. Maddi manevi anlamda çökmüş durumdalar. Bunun bir an önce toparlanması gerekiyor. TFF'nin bu durumu dikkate alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SPOR 1928 Bucaspor Başkanı Aktaş 3'üncü Lig'den ilk 6'şar takım çıksın

Kaynak: DHA

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