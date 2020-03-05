Spooky Jack Filmi
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Spooky Jack Filmi

Spooky Jack filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spooky Jack filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49
Spooky Jack Filmi

Komedi animasyon filmi Spooky Jack'in yönetmenliğini , senaristliğini ise Robert Ben Garant üstleniyor.

Yönetmen: David Soren

Senaryo: Robert Ben Garant

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Spooky Jack

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 27.08.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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