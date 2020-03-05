Spooky Jack Filmi
Spooky Jack filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spooky Jack filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Komedi animasyon filmi Spooky Jack'in yönetmenliğini David Soren, senaristliğini ise Robert Ben Garant üstleniyor.
Yönetmen: David Soren
Senaryo: Robert Ben Garant
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Spooky Jack
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 27.08.2021
Spooky Jack Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com