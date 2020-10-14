Spoiler ne demek? Spoiler kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Hangi durumlarda spoiler kelimesi kullanılır? Spoiler vermek ne demektir?
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Spoiler ne demek? Spoiler kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Hangi durumlarda spoiler kelimesi kullanılır? Spoiler vermek ne demektir?

14.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:06
Spoiler ne demek? Spoiler kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Hangi durumlarda spoiler kelimesi kullanılır? Spoiler vermek ne demektir?

Bir şeyin önceden reklamının yapılması ve bilgi verilmesi durumudur. Spoiler ne demek? Spoiler kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Hangi durumlarda spoiler kelimesi kullanılır? Spoiler vermek ne demektir?

Sosyal medya da hiç istemesek de başımıza gelen bir durumdur. Henüz izlemediğimiz bir dizinin finalini öğrenmeyi hiçbirimiz istemeyiz. Ama sosyal medya da bunun önüne de geçemeyiz. Bu yüzden çok dikkatli davranmakla birlikte yine de spoiler yeriz ve o finali öğreniriz.

SPOİLER NE DEMEKTİR?

Spoiler, bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu. Spoiler, "bir şeyin değerini veya miktarını azaltan ya da tamamen yok eden[1]" anlamında yakın dönemde Türkçeye yerleşmiş İngilizce kökenli bir sözcüktür.

Bir eserin izleyici/okuyucu/dinleyici tarafından eğlenceli bulunması, erken öğrenilen detaylar ve eleştiriler ile çoğu zaman zorlaşır. Örneğin, bir sinema filminde senaryodaki dönüm noktalarının ya da şaşırtıcı sonun henüz izlenmeden öğrenilmesi, seyircinin filmden alacağı potansiyel zevki büyük oranda azaltır. Bu yüzden bu tip yazıların başına, eseri henüz görmemiş olan insanların yanlışlıkla okuyup öğrenmesini engellemek amacıyla spoiler uyarı ibareleri konulur.

SPOİLER VERMEK NE DEMEKTİR?

Spoiler vermek, bir dizi ya da film izlerken veya kitap okurken başka bir kişinin henüz gelmediğiniz bir bölüm hakkında bilgi vermesi anlamına gelmektedir. Spoiler Türkçe manasıyla bir şeyin önceden reklamı anlamını taşımaktadır.

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