Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü
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Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü

13.11.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:25

NTV canlı yayınında spikerin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağıyla ilgili detayları anlattığı sırada ekrana getirilen görüntüdeki vatandaşlardan birinin bali çektiği görüldü.

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında kalabalık açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Konuyla ilgili detayları ekran başındakilere aktaran NTV spikerinin konuşması sırasında ekrana getirilen görüntüdeki "Bali" detay ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü
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