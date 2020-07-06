Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
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Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu

TV spikeri Şansın Tokyay, gece haberlerini sunduğu için eve gece yarısından sonra geldiğini belirterek, komşusunun kendisini takip ettiğini ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti. Tokyay, "Eve girerken korkuyorum, şikayetçiyim" dedi.

06.07.2020 08:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:03

Survivor eski yarışmacısı spor spikeri Şansın Tokyay (33), belirli aralıklarla kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla alt komşusu makine mühendisi Abdurrahman Ü.'den (47) hem şikayetçi oldu, hem de korunma talebinde bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak alt komşusu Abdurrahman Ü. hakkında korunma isteyip 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlamasıyla şikayetçi olan Şansın Tokyay, dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

"EVE GİRERKEN KORKUYORUM"

"Beşiktaş'taki evimin çevresinde arabamı park ettiğimde alt komşum Abdurrahman Ü. arabanın başında beklemekte ve apartmana kadar beni takip edip gereksiz sorular sormaktadır. En son 11 Mart 2020 tarihinde gece yarısı yine arabamı park ettim. Bunu gören alt komşum Abdurrahman Ü., arabanın yanına gelerek arabadan inmemi bekledi. Defalarca kendisine beni neden takip ettiğini ve polise gidip şikayetçi olacağımı söyledim. Abdurrahman Ü. de bana 'Bir şey ispat edemezsin, ben sana sapıkça bir şey söylemedim' diye cevap verdi.

Gece haberlerini sunduğum için aracımla eve gece yarısından sonra tek başıma gelmekteyim. Güvenliğimden endişe duymaktayım. Eve girerken korkuyorum, şikayetçiyim" dedi.

Güzel spikerin başı, sapığıyla dertte! 'Gece eve girerken korkuyorum'

"KESİNLİKLE TAKİP ETMİYORUM"

Tokyay'ın şikayeti üzerine ifadesi alınan Abdurrahman Ü., suçlamaları reddetti. Spikerin üst kat komşusu olduğunu söyleyen Abdurrahman Ü., "Şansın Tokyay o gece aracını park etmiş, hızla yanıma geldi. Bana 'Sen sapık mısın? Beni takip mi ediyorsun?' dedi. 'Evim burada' dedim. Hanımefendinin geliş gidiş saatlerini bilmem. Ne iş yaptığını bilmem. Kendisini kesinlikle takip etmiyorum" dedi.

2 AY YAKLAŞAMAYACAK

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Tokyay'ı haklı buldu. Mahkeme, Abdurrahman Ü.'nün 2 ay süreyle Şansın Tokyay'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Tokyay'ın konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (4)
PAŞA: Tez kellesi vurula. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
REALİST: Konuta yaklasmami ? adam zaten alt katta
Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
REAL: üst katta
2 1 Yayından Kaldır
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500
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