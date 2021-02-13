Spiker Hande Sarıoğlu'nun eski hali şok etti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spiker Hande Sarıoğlu'nun eski hali şok etti!

13.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:51
Spiker Hande Sarıoğlu'nun eski hali şok etti!

Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun işine son verilmişti. Sarıoğlu'nun yıllar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte ünlü spikerin şaşırtan değişimi...

& ;Habertürk TV spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu.

KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI

Evindeki eğlenceli hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırmıştı.

Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burcu Biricik Erol Büyükburç Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spiker Hande Sarıoğlu'nun eski hali şok etti! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 15:52:05. #1.16#
title