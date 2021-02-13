Spiker Hande Sarıoğlu'nun eski hali şok etti!

& ;Habertürk TV spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu.

KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI





Evindeki eğlenceli hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırmıştı.





Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.





Kaynak: Snob Magazin