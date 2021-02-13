Spiker Hande Sarıoğlu'nun eski hali şok etti!
Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun işine son verilmişti. Sarıoğlu'nun yıllar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte ünlü spikerin şaşırtan değişimi...
& ;Habertürk TV spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu.
KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI
Evindeki eğlenceli hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırmıştı.
Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.
Kaynak: Snob Magazin