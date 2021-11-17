Spider-Man: No Way Home filminden yeni fragman yayınlandı!

Haftalardır izleyicilerine merakla beklediği Spider-Man fragmanı geldi. Daha önce birçok görüntü sızdırıldı iddiası da bu süreçte sosyal medyada sürekli konuşulmuştu. Bu fragmanla birlikte de bu iddiaların doğruluğunu da öğrenmiş olduk. Bahsi geçen yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

SPİDER-MAN: NO WAY HOME KADROSU

Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı filminin oyuncu kadrosunda serinin diğer filmlerinde de yer alan Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon ve Tony Revolori gibi isimler bulunuyor. Ayrıca kadroya Doctor Strange olarak Benedict Cumberbatch, Electro olarak Jamie Foxx ve 2002 yapımı Spider-Man filminde Dr. Octopus olarak izlediğimiz Alfred Molina ile Jonah Jameson olarak izlediğimiz J.K Simmons da katıldı.

SPİDER-MAN: NO WAY FRAGMAN

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