Spider-Man: No Way Home Filmi
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Spider-Man: No Way Home Filmi

03.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:58
Spider-Man: No Way Home Filmi

Spider-Man: No Way Home filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spider-Man: No Way Home filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yeni nesil Spider-Man serisinin üçüncü filmi Spider-Man: No Way Home'un başrollerinde Tom Holland ve Zendaya'nın yer alacağı filmin yönetmen koltuğunda John Watts oturuyor.

Yönetmen: Jon Watts

Senaryo: Steve Ditko, Stan Lee, Chris McKenna, Erik Sommers

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Spider-Man: No Way Home

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 17.12.2021

Spider-Man: No Way Home Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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