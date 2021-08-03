Spider-Man: Miles Morales oyuncuları oyunda 11 bin yıl harcadı!
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Spider-Man: Miles Morales oyuncuları oyunda 11 bin yıl harcadı!

Spider-Man: Miles Morales oyuncuları oyunda 11 bin yıl harcadı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ın PS4 ve PS5'teki hayranları, oyunu oynamak için 11 bin yıldan fazla zaman harcadı.

Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Spider-Man: Miles Morales ilgili birkaç oyuncu istatistiği paylaşıldı. Verilere göre, hayranların oyunu oynamak için binlerce yıl harcadıkları belirtiliyor. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'in Kasım 2020'deki lansman gününde piyasaya sürülen, Örümcek Adam: Miles Morales başarısını kanıtlamaya devam ediyor.

Spider Man: Miles Morales sadece eleştirmenler ve oyuncular tarafından beğeni almakla kalmadı, aynı zamanda yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Sony, donanım ve yazılım satış verilerini paylaşırken, Miles Morales'in dünya çapında 6,5 milyonluk etkileyici bir satış rakamını aştığını duyurdu.

OYUNCULAR, SADECE 9 AYDA 190 MİLYONDAN FAZLA SUÇU DURDURDU!

Insomniac Games, 1 Ağustos'ta Spider-Man Günü'nü kutlarken, resmi Twitter hesabı üzerinden oyuncularla ilgili birkaç istatistiği paylaştı. Geliştirici, Spider-Man hayranlarının 11 bin yılını New York sokaklarında sallanarak geçirdiğini ortaya çıkardı. Henüz piyasaya çıkmasının üstünden 9 aylık bir zaman geçmesine rağmen oyuncular, 190 milyon suçu durdu ve yedi milyardan fazla düşmanı yendi.

Spider-Man: Miles Morales oyuncuları oyunda 11 bin yıl harcadı!

Sadece 9 ayda satılan 6,5 milyon kopya göz önüne alındığında, Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in bu başarısını artırarak devam edeceği söylenebilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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