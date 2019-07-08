Spider-Man: Far From Home, Gişede Muazzam Bir Açılış Yaptı

Spider-Man: Far From Home, ya da Türkçe adıyla Örümcek Adam: Evden Uzakta, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 Temmuz 2019 tarihinde vizyona girdi. Vizyona girdiği ilk hafta, yerel gişelerde 185 milyon dolar kazanan film, uluslararası pazarda ise şu ana kadar 395 milyon dolar toplayarak gişelerin lideri oldu.

Marvel Sinematik Evreni'nin üçüncü aşamasının son filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, sinemalardaki macerasına görkemli bir başlangıç yaptı. Dünya çapında 580 milyon dolar kazanan film, aynı zamanda 5 ve 7 Temmuz arasındaki haftasonunda da 93,6 milyon dolar kazanarak, tüm Örümcek Adam serisindeki en başarılı ilk hafta performansına imza attı.

Tom Holland'ın beşinci kez Örümcek Adam kostümünü giydiği serinin son filminde Peter Parker, her zaman olduğu gibi olağanüstü bir tehditle başa çıkmak zorunda kalıyor. Peter, bu tehditle başa çıkabilmek için Mysterio (Jake Gyllenhaal) ile iş birliği yapıyor. Filme henüz gitmediyseniz ve gitmeyi planlıyorsanız, iki adet jenerik sahnesi olduğunu hatırlatmak ister, her ikisini de izlemenizi tavsiye ederiz.