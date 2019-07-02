Spider-Man: Far From Home'daki Yeni Kostümler, PS4 Oyununa Ücretsiz Olarak Geliyor

Peter Parker'ın Spider-Man: Far From Home'daki kostümleri, Marvel's Spider-Man oyununa ücretsiz ek paket olarak eklenecek.

PlayStation'ın resmi Japonya Twitter hesabında yapılan duyuruda Peter Parker'ın iki adet kostümünün ücretsiz olarak verileceği bilgisi aktarıldı. Bugün yayınlanması beklenen kostümlerle birlikte Spider-Man: Far From Home filminin gelişi kutlanacak.

Bu iki kostümün de gelmesiyle birlikte Marvel's Spider-Man oyunundaki kostümlerin toplam sayısı beşe çıkmış oluyor. Bugün oyuna eklenmesi beklenen iki kıyafetin dışında kalan üç kıyafetse orijinal Örümcek Adam, Peter'ın kendi yaptığı kostüm ve demirden olan Iron Spider olarak karşımıza çıkıyor.