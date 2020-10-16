Spam ne demek? Spam atmak ne demek? Spam avcılığı nedir? Spam mail atmak nedir? Spam'dan nasıl kurtulabiliriz?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son dönemlerde sıkça kullandığımız kelimeler arasında spam kelimesi de mevcuttur. Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan spam kelimesi nedir? İnsanlar bu kelimeyi ne için kullanır? Mesaj ve maillerde geçen spam kelimesi ne anlama gelir?

İstenmeyen posta şeklinde tanımlanan spamlara neden maruz kalırız? İstenmeyen bir mailin kişinin adresine çok sayıda gelmesi ile bu maillerin 'spam' olması arasında doğrudan bir ilişki bulunur. Bu mailleri nasıl engelleriz?

SPAM NE DEMEKTİR?

E-mail yani e-posta kullanımının giderek yaygınlaşmasından sonra hayatımıza dahil olan 'spam' kavramı, günümüzde sıklıkla kullanılan bir ifadedir. Spam ya da yığın mesajlar, e-posta gibi elektronik ortamlarda çok sayıda alıcıya aynı anda gönderilen ve genellikle 'gereksiz' ya da 'uygunsuz' içeriklere sahip olan iletilerdir.

SPAM MAİL ATMAK NEDİR? KİMLER SPAM MAİL ATAR?

Spam mail, almayı talep etmediğimiz, istemediğimiz bir mesajın tarafımıza zorla gönderilmesi anlamına geliyor. Bu duruma spam mail atmak deniyor. Genellikle ticari firmalar tarafından gönderilen spam mailer mail kutumuzu istemediğimiz ve ilgilenmediğimiz mesajlarla dolup taşmasına sebebiyet verir. Ticari firmalar bu mailleri göndererek maddi çıkar sağlarlar.

SPAM AVCILIĞI NEDİR?

Spam gönderimi birçok kişiye maddi kazanç sağlamaktadır. Bu durumdan fayda sağlayanlar, rızası olmayan kişilerden çeşitli bot ve yazılımlar aracılığıyla iletişim bilgileri toplamaktadırlar. Müşterilerini, reklamlarını milyonlarca kişiye göndereceklerine dair ikna etmektedirler. Bu kişilerin mail avına çıktığı en önemli kaynaklardan birisi ise forumdur.Bir foruma üye olduğunuzda, mail adresinizin başkaları tarafından görülmesini istemediğinize dair kutucuğu işaretlemek çok önemli bir faktördür. Aksi takdirde kötü niyetli kişiler, mail adresiniz üzerinden iletişim bilgilerinizi ele geçirebilmektedirler.

SPAM'DAN NASIL KURTULABİLİRİZ?

Spam mail almak istemiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey, güvenli olduğunu düşünmediğiniz, şüpheli bulduğunuz hiçbir internet sitesine e-mail adresinizle kayıt yaptırmamak olmalıdır. Bu durum kişisel bilgilerinizi tehlikeye sokmaz. Diğer bir durum ise antivirüs programları kullanmaktır. Bu tür programlar sahte bağlantılara ilişkin bilgi verdiği ve engellediği için bilgisayarınızı, kişisel bilgilerinizi koruma altına almaktadır. Tanımadığınız kişilerden gelen mail'leri açmamak da alabileceğiniz bir başka önemli önlemler arasındadır.