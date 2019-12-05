SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo
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SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği fırlattı.

05.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:28
SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna 'süper fare'li kargo

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği fırlattı.


ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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