- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı şekilde yere indi
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- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı şekilde yere indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı şekilde yere indi ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay mekiği Starship'in SN15 prototipi, 5. test uçuşunda başarılı şekilde yere iniş yaptı.

- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı şekilde yere indi

TEKSAS - ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay mekiği Starship'in SN15 prototipi, 5. test uçuşunda başarılı şekilde yere iniş yaptı.

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı uzay mekiği Starship'in SN15 prototipinin 5. kez test uçuşunu gerçekleştirdi. Meksika Körfezi'nde yapılan uçuşta yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe çıkan SN15, fırlatıldıktan 6 dakika sonra patlamadan yere inmeyi başardı.

Önceki denemelerde patlamıştı

SN15, geçtiğimiz Aralık ve Şubat ayında yapılan denemelerde iniş yapamayarak düşerken, 3 Mart'taki ve 6 Nisan'daki test uçuşunda ise inişte infilak etmişti.

Starship'in insanlı Mars yolculuğu için kullanılması planlıyor.

- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı şekilde yere indi
- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı şekilde yere indi
- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı şekilde yere indi
- SpaceX'in uzay mekiği Starship'in prototipi 5. denemede başarılı şekilde yere indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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