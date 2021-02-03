SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında infilak etti
03.02.2021 00:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:23
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship SN9 test uçuş prototipi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Fakat SN9 roketi iniş esnasında infilak etti.
Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in Mars yolculuğu için tasarlanmış prototip roketi SN9 fırlatma görevinin ardından iniş sırasında patladı.
SN8 PROTOTİPİ DE İNFİLAK ETTİ
SpaceX geçtiğimiz ay SN8'i benzer şekilde fırlatmış, o da iniş sırasında yere çarptıktan sonra infilak etmişti. SN9'un ateşlenmeden önce çekilen son görüntüsünde hemen yan rampada SN10 roketinin bulunduğu görülüyor.
TESTİ BAŞARILI SAYDILAR
Başarılı sonuçlanmayan fırlatmaya rağmen, SpaceX, toplayabildikleri veriler nedeniyle testi bir olumlu olarak gördüklerini açıkladı.