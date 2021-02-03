SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında infilak etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında infilak etti

03.02.2021 00:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:23

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship SN9 test uçuş prototipi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Fakat SN9 roketi iniş esnasında infilak etti.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in Mars yolculuğu için tasarlanmış prototip roketi SN9 fırlatma görevinin ardından iniş sırasında patladı.

SN8 PROTOTİPİ DE İNFİLAK ETTİ

SpaceX geçtiğimiz ay SN8'i benzer şekilde fırlatmış, o da iniş sırasında yere çarptıktan sonra infilak etmişti. SN9'un ateşlenmeden önce çekilen son görüntüsünde hemen yan rampada SN10 roketinin bulunduğu görülüyor.

TESTİ BAŞARILI SAYDILAR

Başarılı sonuçlanmayan fırlatmaya rağmen, SpaceX, toplayabildikleri veriler nedeniyle testi bir olumlu olarak gördüklerini açıkladı.

SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında infilak etti
SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında infilak etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cenk Tosun Deniz Türüç Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında infilak etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 00:23:36. #1.14#
title