SpaceX Crew Dragon, ISS'e Kenetleniyor! Canlı Yayını Kaçırmayın Dünya'da ilk kez SpaceX isimli özel şirket uzaya insanlı uçuş yapıyor. Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmadan yaklaşık 19 saat sonra Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleniyor.

Dünya'da ilk kez SpaceX isimli özel şirket uzaya insanlı uçuş yapıyor. Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmadan yaklaşık 19 saat sonra Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleniyor.

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Giriyorlar!

Crew Dragon kapsülü ile seyahat eden Bob Behnken ve Doug Hurley isimli astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yapıyor. NASA iniş anlarını canlı yayınla gösteriyor. Astronotlar manuel olarak iniş yapacak ve bu tarihte bir ilk olacak.

Hemen aşağıda yer alan canlı yayından astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş anlarını izleyebilirsiniz.

(Tüm anları tekrar izlemek için yayını geri alabilirsiniz)

SpaceX'in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri, yörüngeye birden fazla kargo yükü teslim etmeyi başarmıştı. Ancak şu an ilk insanlı uçuş gerçekleşiyor. SpaceX, NASA'dan aldığı izin ile artık her yıl 2 kişiyi Uluslararası Uzay İstasyon'una götürecek.