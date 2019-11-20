SpaceX Ay'a ilk nakliyatını 2022'de yapacak
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SpaceX Ay'a ilk nakliyatını 2022'de yapacak

Yıllar sonra Ay'a tekrar astronot göndermeyi planlayan NASA, bilimsel araçları taşımak için 5 uzay teknolojileri firması ile anlaştığını açıkladı. Bu kapsamda, Elon Musk’un kurucusu olduğu SpaceX yeni uzay aracı Starship ve Super Heavy ile 2022 yılında Ay’a ilk nakliyatı yapmayı hedefliyor

20.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:49
SpaceX Ay'a ilk nakliyatını 2022'de yapacak

Yıllar sonra Ay'a tekrar astronot göndermeyi planlayan , uzaya kargo taşımacılığı için 5 teknolojisi firması ile anlaştığını duyurdu.


Bu kapsamda 'un kurucusu olduğu SpaceX, yeni tanıttığı uzay aracı Starship ve Super Heavy ile 2022 yılında Ay'a ilk nakliyatı yapmayı hedefliyor. İşler Elon Musk'ın planladığı gibi yürürse SpaceX 2022 yılında Ay'a, 2024 yılında da Mars'a astronot taşımaya başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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