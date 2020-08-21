Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 nedir? Sözleşmeli öğretmenlik süresi kaç yıl?
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Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 nedir? Sözleşmeli öğretmenlik süresi kaç yıl?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan memurlar, sözleşmeli öğretmenlik 2+1 olacak mı heyecanla bekliyor. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli öğretmenlik süresi 4 yıl olarak belirlendi. Diğer yandan bir yıl da öğretmen kadrosuna atanarak görev yapıyor. Peki, mevcut sözleşmeli öğretmenlik süresi ne kadar?

Sözleşmeli öğretmenlikte 2+1 nedir? Sözleşmeli öğretmenlik süresi kaç yıl?
21.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:33

MEB Sözleşmeli öğretmenlik süresi değişecek mi? Tüm öğretmen ve öğretmen adaylarının gözü kulağı bu gelişmede. Çıkan KHK ile sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi 3+1 olarak şekillenmişti. Sözleşmeli öğretmenlikte 2 artı 1 ne anlama geliyor?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2+1 NEDİR?

Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en az 4 yıl kalıyor. Sözleşmeli olarak ataması yapılan bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer değiştirme hakkına sahip olabiliyor. Bu durum 2018 yılında 3+1 düzenlemesi olarak kabul görmüştü. 2+1 ise 2 yıl sözleşmeli çalışıldıktan sonra 1 yıl kadrolu olarak görev yapması anlamına geliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli öğretmenlik süresi şöyle:

(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Yeni göreve başlamış olan sözleşmeli öğretmenlere ödenen tutar; 4.494,26 TL'dir.

5 ile 10 yıl arasında bir hizmet süresi bulunan sözleşmeli öğretmenlere ödenen maaş tutarı; 4.562 TL'dir.

10 ile 15 sene arasında bir sürede hizmet yılına sahip olan sözleşmeli öğretmenler; 4.945 TL aylık almaktadırlar.

Hizmet süresi 15 ile 20 yıl arasında olanlara ödenen tutar; 5.314 TL olmaktadır.

20 yıl ve üzeri süre ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlara ödenen maaş tutarı; 5.511 TL'dir.

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