Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları son dakika! Sözlü sınav sonuçları saat kaçta?

Sözleşmeli öğretmen ataması için 30 Haziran'da son bulan mülakatın ardından gözler sözlü sınav sonuçlarına çevrildi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili tercih ve atama takvimi MEB tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. MEB'in açıkladığı takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları bugün ilan edilecek. Buna göre eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Peki sözlü sınav sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise gizliliğini koruyor.

SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sözlü sınav sonucuna göre 60 ve üstü puan alanlar başarılı sayılacak. Bunun üzerine adaylar sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanacak. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylardan tercihlerin alınmasından sonra atamalar, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

NE ZAMAN GÖREVE BAŞLANIYOR?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.