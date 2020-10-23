Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
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Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi

23.10.2020 19:12 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:29

Azerbaycan karşısında dağılan Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Karabağ'ın geçmişte Çarlık Rusya'sının bir parçası olduğunu söyleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den operasyonları durdurmasını istedi.

Azerbaycan ordusu karşısında çaresizlik yaşayan Ermenistan, uluslararası arenada yardımına koşulmasını istiyor. Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektubunda, Rus liderden harekete geçmesini talep etti.

Harutyunyan, mektubuna Karabağ ile Rusya arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığını söyleyerek başladı.

ÇARESİZ ERMENİSTAN, RUSYA'NIN DEVREYE GİRMESİNİ İSTİYOR

"Yüzyıldan fazla bir süredir Karabağ, Çarlık Rusya'sının bir parçasıydı" diyen Harutyunyan, bu dönemde bölgede uzun vadeli barış ve ekonomik gelişme olduğunu savundu.

"DİPLOMATİK ÇABALARINIZI ÖNEMSİYORUZ"

Harutyunyan, yakın ilişkilerin hem Sovyet döneminde ve hem de bugün devam ettiğini belirterek, şu ifadeyi kullandı:

"Rusya'nın ve özellikle Azerbaycan'ın Karabağ'a karşı başlattığı saldırıları ve geniş çaplı savaşı durdurmaya yönelik diplomatik çabalarınızı önemsiyoruz."

"AZERBAYCAN KATLİAM YAPIYOR" İFTİRASI

1992 yılında Hocalı'da işgalci Ermenistan'ın yaptığı soykırımın üzerini örtmeye çalışan Harutyunyan, mektubunda Azerbaycan'ı Karabağ'da katliam yapmakla suçlamaya kalktı.

PUTİN'DEN YARDIM İSTEDİ: KARABAĞ'DA SAVAŞI DURDUR

Harutyunyan, Putin'e hitaben, "Dünyada ve bölgemizde büyük bir üne sahipsiniz." diyerek, "Bunu dikkate alarak, Karabağ'da savaşı durdurmak ve siyasi süreci yeniden başlatmak için mümkün olan her türlü çabayı göstermenizi rica ediyorum." çağrısı yaptı.

Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi

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Haber Yorumları (3)
AZERBEYCANDA: Azerbeycanda turkiyeye dilendi o zaman diye baslik atin habercilik yorum yapmaz olani aktarir kose yazarlari fikirlerini beyan eder objectif olun
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KURT BEY: Hepimiz ermeni yiz diye pankart açan soytarılar, yardıma gitsenize lan
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3: Karabağ rusya nın parçasıyla niye işgal ettin demezlermi salak
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