SÖZCÜ TV KAPANDI MI? Sözcü TV yayını ne zaman geri açılacak?

"Sözcü Tv kapandı mı?" sorusuna net bir yanıt verildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü Tv'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapılan yayınlarda halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verdi. Bu karar doğrultusunda kanal geçici olarak ekranını kararttı. Peki, Sözcü TV kapandı mı? Sözcü TV yayını ne zaman geri açılacak? İşte detaylar...

SÖZCÜ TV KAPANDI MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 26 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sözcü TV'ye 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi. Bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yayınlar nedeniyle alındı. RTÜK, bu içeriklerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini öne sürdü.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, söz konusu cezaları kamuoyuyla paylaşarak, Sözcü TV'ye program durdurma ve yayın durdurmadan önceki en ağır yaptırımın uygulandığını ifade etti. Taşcı, bu kararın RTÜK tarihindeki en ağır cezalardan biri olduğunu da vurguladı.

SÖZCÜ TV YAYINI NE ZAMAN GERİ AÇILACAK?

Sözcü TV'ye neden ceza verildi sorusunun cevabı olarak, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden yapılan canlı yayınlar gösterildi. Bu yayınlarda sarf edilen yorumların halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği gerekçesiyle 10 günlük ceza kararı alındı. RTÜK ayrıca, söz konusu yayın maddesi kapsamında kanalın aynı ihlali tekrar etmesi durumunda lisansının iptal edileceğini de duyurdu.

Söz konusu 10 gün boyunca Sözcü TV ekranı tamamen karartılacak. Ekranda yalnızca siyah zemin üzerinde RTÜK'ün karar metni yer alacak. Kanal 7/24 bu formatta yayın yapacak.

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki sözleri nedeniyle, Sözcü TV'ye ayrıca %3 oranında idari para cezası uygulandı.