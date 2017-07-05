Sözcü Müftüoğlu'ndan Deaş'ın Telaferli Türkmenleri Katletmesine Yönelik Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "DEAŞ terör örgütünün Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur" açıklamasında bulundu.



Telaferli Türkmenlere yönelik DEAŞ saldırısı hakkında, "DEAŞ terör örgütünün Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur. Bu vahşice terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Türkmen soydaşlarımızın acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Telaferlilerin DEAŞ esaretinden kurtarılması amacıyla Irak güvenlik güçlerince planlanan operasyonun, şehrin etnik ve mezhepsel dokusunu korumaya azami özen gösterilerek bir an evvel gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA