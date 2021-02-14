Sözcü Kalın'dan yeni kitap

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın iyi, doğru ve güzel düşünmek üzerine yazdığı 'Açık Ufuk' adlı yeni kitabı çıktı.

Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda uzmanlaşan Sözcü Kalın'ın, 'Açık Ufuk' adlı yeni kitabı çıktı. Kitabında düşüncelerin, ruh ve zihin dünyasında cereyan eden soyutlamalardan ibaret olmadığına dikkat çeken Kalın, insanın var olma biçimini, benimsediği düşüncelerin belirlediğini kaydetti. "İyi olmak için iyiyi düşünmek, doğru olmak için doğrunun peşinden gitmek, güzel olmak için de güzeli kavramak gerekir" diyen Kalın, düşünmenin kendini bilmek ve bulmak için varoluşsal bir gereklilik olduğuna işaret ederken, iyi, güzel ve doğru düşünmenin erdemini vurguladı.Kalın, kitabında düşünmenin yola çıkmak olduğunu belirterek, "Herhangi bir yola değil, bizi hakikate götürecek yola koyulmaktır. Düşünmek, Eflatun'un mağarasından çıkmak için ayağa kalkmaktır. Duvara yansıyan gölgelerin hakikatin kendisi değil, sadece gölgesi olduğunun farkına vararak ışığın kaynağına yönelmektir. Düşünmek, ayağa kalktığınızda size müstehzi bir şekilde bakanlara aldırmadan kapıya doğru yürümektir. Ayağınıza vurulmuş zincirlerden kurtulmak için önce zihninize vurulmuş prangalardan kurtulmaktır. 'Mağaradan çıkanı vururuz' diyenlere aldırmadan aklının ve vicdanının sesine kulak vermektir. Düşünmek tehlikeli ve çileli bir iştir. Düşünmek ile ahlak, tefekkür etmek ile erdemli davranmak arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Bir düşünce bizi doğru davranışa götürmüyorsa ya düşündüğümüz şeyde ya da düşünme biçimimizde bir sorun var demektir. Gerçek düşünce, bizi iyi, doğru ve güzel davranışa götürür. Bu yüzden düşünmek, salt zihinsel bir eylem değildir. Sahih manada düşünmek, bütün varlığımıza nüfuz eder. Bizi sarıp sarmalar ve dönüştürür" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ