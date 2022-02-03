Söz hangi kanalda? 2022 STAR TV Söz neden yok? Söz dizisi tekrar bölümleri bitti mi?

Söz hangi kanalda sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Söz dizisi tekrarı neden yok? Söz dizisi ne zaman yayınlanacak?

3 ŞUBAT PERŞEMBE SÖZ DİZİSİ TEKRARI NEDEN YOK?

Normalde hafta içi her gün 16:30 'da Söz dizisi tekrar bölümleri yayınlanıyordu. Fakat bugün Star TV yayın akışına göre 16:30 'da dizinin tekrarı yoktu. Yayın akışına göre, Söz dizisi 06:00'da tekrar bölümleriyle yayınlanacak.

SÖZ DİZİSİ TEKRARLARI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Söz dizisi tekrar bölümleri Star TV'de hafta için her gün saat 06:00 'da ekranlara geliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem