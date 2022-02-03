Söz hangi kanalda? 2022 STAR TV Söz neden yok? Söz dizisi tekrar bölümleri bitti mi?
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Star TV yayın akışına göre hafta için her gün yayınlanan Söz dizisi tekrarı yayınlanıyordu. Söz hangi kanalda? STAR TV Söz neden yok? Söz dizisi tekrar bölümleri bitti mi? soruları araştırılıyor. Bugün 3 Şubat Perşembe günü yayın akışında Söz dizisi yer almadı. Bunun akabinde seyirciler neden yayınlanmadığını merak etti. Peki, Söz dizisi bitti mi, ne zaman başlayacak, neden yayınlanmadı, tekrarı neden yok?
Söz hangi kanalda sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Söz dizisi tekrarı neden yok? Söz dizisi ne zaman yayınlanacak?
3 ŞUBAT PERŞEMBE SÖZ DİZİSİ TEKRARI NEDEN YOK?
Normalde hafta içi her gün 16:30 'da Söz dizisi tekrar bölümleri yayınlanıyordu. Fakat bugün Star TV yayın akışına göre 16:30 'da dizinin tekrarı yoktu. Yayın akışına göre, Söz dizisi 06:00'da tekrar bölümleriyle yayınlanacak.
SÖZ DİZİSİ TEKRARLARI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Söz dizisi tekrar bölümleri Star TV'de hafta için her gün saat 06:00 'da ekranlara geliyor.
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