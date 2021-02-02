Soyunma odasının tavanında kadınları gözetlerken odadaki kadının üzerine düşen adam tutuklandı
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Soyunma odasının tavanında kadınları gözetlerken odadaki kadının üzerine düşen adam tutuklandı

02.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:06
Soyunma odasının tavanında kadınları gözetlerken odadaki kadının üzerine düşen adam tutuklandı

Amerika'da Brian Anthony Joe isimli adamın, bir spor salonunun tavanında gizlice kadınları izlediği ortaya çıktı. Kıyafetlerini değiştiren kadınları cep telefonuna kaydetmeye çalışan adamın, tam o esnada dengesini kaybederek odada bulunan bir kadının üzerine düştüğü belirtildi.

Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Brian Anthony Joe, kadın soyunma odasının tavanında üstünü değiştiren kadınları telefonuna kaydederken yakalandı. Odanın tavanından dengesini kaybederek düşen adam, yapılan ihbar üzerine polisler tarafından tutuklandı. Ekipler, olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Soyunma odasının tavanında kadınları gözetlerken odadaki kadının üzerine düşen adam tutuklandı

ÜSTÜNE DÜŞTÜĞÜ KADINI YARALAMIŞ

Salon çalışanları, sapık adamın kaçmaması için polis gelen kadar Joe'yi gözetim altında tuttular. Düşme sonrası Joe'nin yaralanmadığı ve üzerine düştüğü kadının hafif yaralandığı belirtildi. Polis ekiplerinin, sapık adamın daha önce başka kadınlarında uygunsuz görüntülerini çekmiş olma ihtimaline karşı cep telefonunu incelemeye aldığı belirtildi.

Soyunma odasının tavanında kadınları gözetlerken odadaki kadının üzerine düşen adam tutuklandı
Soyunma odasının tavanında kadınları gözetlerken odadaki kadının üzerine düşen adam tutuklandı
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