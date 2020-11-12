Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti

ABD'de yaşayan genç bir kadın, birkaç kıyafet denemek için girdiği soyunma kabininde bir adamın kabinin altından kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntülediğini fark etti. İğrenç olayı sosyal medyada paylaşan genç kadının videosu 16 milyon izlendi.

ABD'de yaşayan Macey Leap, birkaç üst ve kot pantolon denemek için altlarında boşluk bulunan soyunma kabinlerinden birine girdi.

TELEFONU AYAKKABISINA SIKIŞTIRMIŞ

Ancak üstünü değiştirdiği sırada yandaki kabinin alt kısmında bir cep telefonunun kamerasının ona dönük olduğunu fark etti. Şaşkınlık içindeki Macey, bir adamın ayakkabısına cep telefonunu sıkıştırarak kendisini görüntülendiğini fark etti.

TİKTOK'TA PAYLAŞTI

Yaşanan olayı kayda alan genç kadın "Bir adam soyunma kabininde beni kayda alıyor" paylaşımıyla popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta görüntüleri paylaştı. Görüntüler 16 milyon izlenme aldı.

Şans eseri Macey, henüz hiç üstünü değiştirmeden durumu fark etmişti.

KADINLARI TAKİP EDEN BİR ADAM

Bu olay, çevredeki mahallelerde bir adamın kadınları ürküterek takip ettiğine dair haberlerin yayılmasından sonra yaşadığı için bazıları iki olayın sapığının da aynı kişi olduğu düşünülüyor.