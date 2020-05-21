Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın kaydedilen son görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı.

Köpeği andıran görüntüleri ve sırtındaki Kaplan çizgileriyle nadir bir görünüme sahip olan Tazmanya Kaplanı, en son 1936'da görülmüştü.

Avustralya Ulusal Film ve Ses Arşivi (NFSA), 1935 yapımı "Harikalar Diyarı: Tazmanya" adlı bir belgeselde Tazmanya Kaplanı'nın görüntülerini keşfetti.

NFSA'nın internet sitesindeki bilgilere göre, 'Benjamin' adlı Kaplan, şu an kapalı olan Hobart'taki Beaumaris Hayvanat Bahçesi'nde görülüyor.

18 ay sonra, 7 Eylül 1936'da ise bilinen son Tazmanya Kaplanı Benjamin'in öldüğü belirtiliyor.

Belgeselin anlatımcısı ise Benjamin'den "İblis gibi sert" ifadeleriyle söz ediyor.

Filmin, seyahat belgeselcisi Sidney Cook tarafından çekildiğine inanılıyor.

O dönemde hayvanat bahçelerinde tutulan sadece iki tane Tazmanya Kaplanı bulunuyordu. Bunlardan biri Beumaris diğeri de Londra Hayvanat Bahçesi'ndeydi.