Soylu, tutuklanan Odatv gazetecilerine ilişkin açıklama yaptı: Devlet sırrı denilen bir şey var

05.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT görevlisine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın gözaltına alınması ilişkin açıklama yaptı.



"Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtlayan Soylu, Libya'da iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin hayatını kaybetmesi üzerine haber yapmanın yanlış olduğunu söyleyerek, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle