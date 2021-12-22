Soylu: "(Afet yönetiminde) Küresel ölçekte koordinasyonu yüksek olan bir yönetim ortaya koymaya çalışıyoruz"
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durumlarla ilişkili araştırma ve uygulama merkezleri bölüm başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durumlarla ilişkili araştırma ve uygulama merkezleri bölüm başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuştu. (2)