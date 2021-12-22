Soylu: "(Afet yönetiminde) Küresel ölçekte koordinasyonu yüksek olan bir yönetim ortaya koymaya çalışıyoruz" - Haberler
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Soylu: "(Afet yönetiminde) Küresel ölçekte koordinasyonu yüksek olan bir yönetim ortaya koymaya çalışıyoruz"

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durumlarla ilişkili araştırma ve uygulama merkezleri bölüm başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durumlarla ilişkili araştırma ve uygulama merkezleri bölüm başkanlarıyla yaptığı toplantıda konuştu. (2)

Soylu: (Afet yönetiminde) Küresel ölçekte koordinasyonu yüksek olan bir yönetim ortaya koymaya çalışıyoruz

Soylu: (Afet yönetiminde) Küresel ölçekte koordinasyonu yüksek olan bir yönetim ortaya koymaya çalışıyoruz

Soylu: (Afet yönetiminde) Küresel ölçekte koordinasyonu yüksek olan bir yönetim ortaya koymaya çalışıyoruz

AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri

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