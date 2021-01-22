Soylu'nun annesine kim küfretti? Bakan Süleyman Soylu'nun annesine kim, ne dedi?

45 gündür hastanede tedavi altına olan annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafının altına bir Twitter kullanıcısının yazdığı küfürün ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyuran Bakan Soylu, karara isyan ederek, 'Bakan olsam ne yazar?' ifadelerini kullandı. Soylu'nun annesine kim küfretti? Süleyman Soylu'nun annesine kim, ne dedi?

Bakan Süleyman Soylu, kendisine yönelik ifadelerle paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcısının serbest bırakılmasının ardından, 'Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım.' diyerek tepkisini gösterdi. Peki, Soylu'nun annesine kim küfretti? Bakan Süleyman Soylu'nun annesine kim, ne dedi?

BAKAN SOYLU'NUN ANNESİNE KİM, NE DEDİ?

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun 16 Ocak 2021'de Twitter'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile annesinin fotoğrafını paylaşarak, Bakan Soylu'nun hastanede tedavi altına alınan annesi Servet Soylu için iyi dileklerini iletmişti. Sonrasında gözaltına alınmıştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, annesinin fotoğrafının altına küfreden şahsın mahkemeye çıktığını ve adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurarak, 'Bakan olsam ne yazar?' diye tepkisini gösterdi.

Annesinin 45 gündür hastanede olduğuna işaret eden Bakan Soylu, annesine küfür edenin adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından, 'Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım.' ifadelerini kullandı.

Akit'in haberine göre, "Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hasta annesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e açık açık küfürler eden Erdal Erbaş'ın CHP üyesi olduğu ortaya çıktı."