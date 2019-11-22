Soylu: "Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.
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"Süre 6 ay. 6 ay sonra Gaziantep'teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması) Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık."
Haber Videosu: Soylu: "Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık"