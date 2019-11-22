Soylu: "Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık"
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Soylu: "Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

22.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:54
Soylu:

İçişleri Bakanı , ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

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"Süre 6 ay. 6 ay sonra Gaziantep'teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması) Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık."

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık"
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