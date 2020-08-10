Soylu: "Gazi olmak büyük bir onur, şehadet ise görevimizin en büyük hayali" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.