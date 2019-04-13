Soylu: "Emeklilik Sonrası Hayatın Kalitesinin Arttırılması Yönünde Hep Birlikte Bir Şeyler...

Soylu: "Emeklilik Sonrası Hayatın Kalitesinin Arttırılması Yönünde Hep Birlikte Bir Şeyler...

- Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu katılımcılarından detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

- Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu katılımcılarından detaylar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (1)

Kaynak: AA
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