Soylu: "Emeklilik Sonrası Hayatın Kalitesinin Arttırılması Yönünde Hep Birlikte Bir Şeyler...
- Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu katılımcılarından detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
- Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu katılımcılarından detaylar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (1)
Kaynak: AA