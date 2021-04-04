Soylu: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Sabrımızı zorlamasınlar.
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Soylu: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Sabrımızı zorlamasınlar.

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Batman Valiliği'nde toplu fotoğraf çekimi Toplantıdan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Batman Valiliği'nde toplu fotoğraf çekimi

Toplantıdan detay görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BATMAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız, biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi var. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Soylu: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Sabrımızı zorlamasınlar.
Soylu: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Sabrımızı zorlamasınlar.
Soylu: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Sabrımızı zorlamasınlar.
Soylu: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Sabrımızı zorlamasınlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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