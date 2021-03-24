Söylentiye göre PS3, PS Vita ve PSP mağazaları kapanıyor

TheGamer sitesinin aktardığı bilgilere göre PlayStation 3, PS Vita ve PSP mağazaları yakın bir tarihte resmen kapanacak.

PlayStation 3 ile PSP mağazalarının 2 Temmuz'da ve Vita mağazasının da 27 Ağustos'ta kapatılacağı gelen bilgiler arasında.

Mağazalar artık kapandıktan sonra oyunseverler dijital oyun indiremeyecek ve içerik satın alamayacaklar. Bunun yanı sıra daha önce satın alınmış ürünler indirilebilecek ve oynanabilecek.

Konuya ilişkin yankılar sürerken Sony Interactive Entertainment cephesinden henüz resmiyet dahilinde bir açıklama gelmiş değil.

PlayStation 3, Kasım 2006'da çıkmıştı ve piyasaya sürülmesinin ardından 87 milyon sattı. PS Vita Aralık 2011'de çıktı ve 16 milyon satmış bulundu. PSP de Mart 2005'de çıktı ve 81 milyon dolar satarak teknoloji kapsamında önemli sıralarda yerini aldı.

PSP 2004'te Japonya'da piyasaya sürülürken 2005 yılı genelinde de diğer servislere sunuldu. Sony'nin ilk taşınabilir oyun konsolu Nintendo D S ile rakabet etti.