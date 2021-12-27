Söylenti: Ubisoft Büyük Çaplı Bir Personel Krizi Yaşıyor

İddiaya göre, düşük ücretler ve geliştiricilere kreatif bir ortam sağlanamaması gibi nedenlerle birçok çalışan işten ayrılırken, Ubisoft büyük çaplı bir personel krizi ile karşı karşıya kaldı.

Axios'un şirket içindeki kaynaklardan edindiği bilgilerle hazırladığı habere göre, Ubisoft'un bu yılki en büyük oyunu olan Far Cry 6'nın geliştirme sürecinde yer alan 25 kıdemli geliştiriciden en az 5'i firmadan ayrıldı. Bunun öncesinde ise kasım ayında Far Cry serisinin baş yapımcılarından Dan Hay, 10 yılı aşkın süredir çalıştığı Ubisoft'tan ayrılmıştı.

Söz konusu haber de, Ubisoft'un Montreal ve Toronto stüdyolarında son altı ayda toplamda en az 60 çalışanın görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Axios'un şu anda Ubisoft'ta çalışan ve daha önceden çalışmış kişilerle yaptığı röportajlardan elde ettiği bilgilere göre geliştiricilerin işten ayrılma kararını etkileyen çeşitli faktörler bulunuyor ve bunlar şöyle sıralanıyor:

Düşük ücret, çok sayıda rekabet fırsatı, firmanın kreatif açıdan hayal kırıklığı yaşatması ve 2020'nin ortalarında patlak veren şirket içi taciz ve kötü çalışma ortamı skandalının Ubisoft tarafından kötü yönetilmesi…

Diğer taraftan ise Ubsioft yeni oyun projelerini duyurmaya devam ediyor. Son olarak uzunca bir süredir iddia edilen yeni Splinter Cell oyunu duyurulmuş ve bunun serinin 2002'de çıkan ilk oyununun remake (yeniden yapım) hali olacağı belirtilmişti. Ubisoft'un The Division serisinde ve yapım aşamasındaki Avatar: Frontiers of Pandora oyununda da kullanılan Snowdrop oyun motoruyla geliştirilecek olan Splinter Cell Remake'in henüz yapım sürecinin başında olduğu biliniyor. Oyunla ilgili daha fazla detay ilerleyen süreçte paylaşılacak.

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