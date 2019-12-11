Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi
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Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi

Srebrenitsa Soykımı'nı inkar eden Peter Handke'ye tepkiler dinmiyor. Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı Behgjet Pacolli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soykırım destekçisi yazarın ülkede, "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

11.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:25
Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da

'nın Birinci ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen soykırım inkarcısı Avusturyalı yazar 'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

"SUÇLULARIN DESTEKLENMESİ ÇOK KÖTÜ BİR SUÇTUR"

Pacolli, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Handke'yi Kosova'da "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini duyurarak, "O, bugünden itibaren istenmeyen bir kişidir. Suçların inkarı ve suçluların desteklenmesi korkunç bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada da Pacolli, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği savaş suçlarıyla ilgili 10 binin üzerinde belgeyi Kosova Özel Savcılığına teslim ettiğini, bu belgelerin 'Kosova'daki Sırp suçlarını kanıtladığını' söylemişti.

Pacolli ayrıca daha önce, Nobel Ödül Töreni'ne Kosova'nın İsveç büyükelçisinin katılmayarak boykot edeceğini de bildirmişti.

Kosova'nın yanı sıra Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Hırvatistan da Nobel Edebiyat Ödülü'nün tartışmalı Avusturyalı yazar Handke'ye verilmesine tepki göstermiş ve Stockholm'deki ödül törenine katılım göstermeyeceklerini duyurmuştu.

BOŞNAKLARIN KENDİ KENDİLERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ SAVUNMUŞTU

İsveç'te, dün akşam tepkilerin gölgesinde Stockholm Konser Evi'nde düzenlenen törenle 2019 Nobel ödülleri sahiplerine verildi. Avusturyalı yazar Handke, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar etmiş, Müslüman Boşnakların kendi kendilerini öldürdüklerini savunmuştu.

Kosova'daki savaş sırasında da Sırp lider Slobodan Milosevic'in yanında yer alan Handke, yazılarıyla o dönemde Milosevic rejiminin en büyük destekçilerinden biri olmuştu.

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