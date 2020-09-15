Soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı
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Soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.

15.09.2020 08:21 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın çaldığı altın üstünden çıkarken, gözaltına alınan zanlı, kendisinden şikayetçi olmaması için kuyumcuya yalvardı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mustafa Ç. isimli şahıs, kuyumcuya gelerek altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, 10 çeyrek altın ağırlındaki kulplu altını tezgah üzerine koydu. Mustafa Ç, tezgah üzerindeki altını alarak koşmaya başladı. Kuyumcu İlhan G, hemen şahsın peşinden yaya olarak koştu. Nefes kesen kovalamada hırsız Yenice Mahallesinde bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis gelene kadar kuyumcu ve vatandaşlar apartmanın kapısından ayrılmadı. Gelen polisler hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan hırsızın üzerinden kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı. Zanlı, "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Polis tarafından şahıs emniyete götürülürken, kuyumcu ise şahıstan şikayetçi olmak için ifade verdi. Öte yandan şahsın kuyumcudan çıkıp kaçma anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı

Kaynak: İHA

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