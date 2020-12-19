Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı
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Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı

19.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:03

Türkiye'nin en büyük beyaz eşya firmalarından biriyle reklam anlaşması yapan ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün, bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.

Türk halkının en sevdiği ünlü isimlerin başında gelen Beyaz, geçen aylarda sadece Avrupa'da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt'la beraber kamera karşısına geçmişti.

6 MİLYON TL'YE ANLAŞTI

TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre ünlü şovmen bununla da kalmadı, Türkiye'nin en büyük beyaz eşya markalarından biriyle daha anlaşma yaptı. Beyaz'ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.

Şovmen Beyazıt Öztürk, bir yıllık reklam anlaşması için 6 milyon TL aldı

EXXEN İÇİN DE PROGRAM HAZIRLAYACAK

Öte yandan Beyaz, İbrahim Büyükak ile Acun Ilıcalı'nın yılbaşında açacağı dijital platform Exxen için bir de program hazırlayacak.

Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı
Haber Yorumları (1)
EBRU: buda bu paraları kime yediriyor merak ediyorum
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